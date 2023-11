L’ultima prova del Mondiale Rally Raid, il Rally del Marocco, ha messo in evidenza le qualità del navigatore prignanese Paolo Ceci (in foto a sinistra) oltre alle qualità di guida del pilota Eugenio Amos, formando un equipaggio in grado di infastidire anche i grandi nomi. Il duo della Toyota Hilux ha disputato una gara regolare, senza prendere troppi rischi nelle insidiose prove speciali marocchine, riuscendo a cogliere un ottimo quinto posto assoluto di gara e nel campionato mondiale, nonostante le sole tre gare effettuate a bordo della vettura nipponica curata dalla Overdrive Racing. Nel ringraziare il team, oltre i meccanici ed il team manager Oscar Lanza, l’equipaggio tricolore ora si è reso conto di aver accresciuto il potenziale e la competitività in vista della Dakar 2024 prevista per gennaio, dove Amos e Ceci cercheranno di concludere tra le prime dieci posizioni della categoria T1 tra le auto. "Siamo stati super contenti – ha spiegato Paolo Ceci – non ci aspettavamo un risultato del genere. Siamo partiti in sordina ed evitando di fare errori. Abbiamo attaccato il terzo giorno sfruttando percorsi più idonei alla guida di Eugenio Amos e ho cercato di dare il massimo nella navigazione, senza fare alcun errore in una gara difficile ed insidiosa. E’ importante stare con i piedi per terra in vista della Dakar 2024, ma con la consapevolezza dei propri mezzi". Podio di valore anche sugli sterrati del Rally delle Marche, in provincia di Macerata, dove il pilota pavullese Andrea Dalmazzini, affiancato da Andrea Albertini, ha colto un ottimo terzo posto assoluto a bordo della Hyundai I 20 Rally 2. Fermo dalla scorsa primavera, il trentenne modenese si è trovato a proprio agio sulle strade bianche marchigiane.

Giampaolo Grimaldi