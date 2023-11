Motori. Alla conquista della mitica Dakar. Rickler e Ralliart ci riprovano

Renato Rickler come capo spedizione e la sua scuderia R Team Ralliart Off Road Italy saranno alla “Dakar” 2024, che si svolgerà per la quinta volta in Arabia Saudita dal 5 al al 19 gennaio prossimi. Lo ha confermato lo stesso pluricampione italiano della specialità, alla testa di un espertissimo gruppo di piloti, meccanici, allestitori: “Siamo alla nostra quindicesima Dakar e ne siamo veramente orgogliosi. Portiamo nel magnifico deserto arabico tutta la nostra tecnologia negli allestimenti e nelle preparazioni al massimo delle potenzialità – dice Rickler – e, intanto, per la messa a punto finale, partecipiamo ad un importante e difficile rally cross country in Grecia. Quest’anno – prosegue abbiamo sei auto in gara, due camion, uno dei quali pilotato da mio figlio Ricky, e quattro veicoli di assistenza. Possiamo contare su equipaggi perfettamente preparati ai quali mettiamo a disposizione vetture, come ad esempio Mitsubishi, completamente adattate a quei percorsi così difficili, ma anche molto suggestivi. A cominciare dalla partenza da AlUla, nell’entroterra dal Mar Rosso, per portarci quasi davanti al Golfo Arabico e fare ritorno sul Mar Rosso nell’arrivo a Yanbu. Siamo preparati e fiduciosi in un bel risultato in quasi 5.000 chilometri da sogno".

La Ralliart che ha sede in via di Montramito 934, è scuderia leader in Italia per questo tipo di preparazioni: ha vinto nove campionati italiani, un Europeo e due Mondiali gruppo T2 e innumerevoli gare italiane in internazionali. Questa azienda d’eccellenza nella tecnica automobilistica è allestitrice anche per enti pubblici, quali ad esempio la Regione Lazio che per la propria Protezione Civile ha un appalto con Rickler per una serie di DR Evo nuove di fabbrica da portare allo standard previsto.

Walter Strata