Motori. Coppa Italia Turismo. Lo show di Pelatti

Lo scorso weekend al Misano World Circuit il pilota imprenditore fiorentino Sandro Pelatti, classe 1968, ha trionfato nel campionato italiano Coppa Italia Turismo 2023. Un esempio straordinario di come determinazione e passione possano portare ai risultati desiderati, dimostrando che il successo non conosce limiti. Sandro Pelatti ha da sempre avuto grande passione nello sport, essendo stato protagonista anche nel calcio e nel ciclismo. Grande appassionato di motori con trascorsi e successi in corse motociclistiche e poi con le auto dove spicca nel passato l’affermazione nel campionato Turismo Tcs 2017. Pelatti è rientrato recentemente in pista dopo un grave incidente e ha risposto alla grande con grinta e capacità.