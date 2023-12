Motori. Dalla Porta fa il record del circuito a Bari

Non sa ancora con certezza in quale campionato correrà nel 2024. Ma tanto per non perdere le vecchie abitudini, è sceso in pista sulla sua nuova Yamaha YZF-R6 e ha fatto registrare il record del tracciato. Lorenzo Dalla Porta sul Levante Circuit di Bari ha provato la moto dell’Altogo Racing Team sulla quale gareggerà il prossimo anno. Sul circuito barese, il pilota di Montemurlo ha girato in 46’’8, mettendo a referto il giro più veloce. Risultati che fanno ben sperare: il campione del mondo Moto3 è reduce da un 2023 in chiaroscuro, iniziato in Moto2 e chiuso in Supersport con 44 punti. E proprio da quest’ultimo mondiale dovrebbe ripartire, anche se manca l’ufficialità: la sua nuova scuderia ha già inoltrato da tempo la richiesta per partecipare a breve la Dorna dovrebbe esprimersi. Ci sono buone possibilità che l’istanza venga accolta. Se così non fosse, l’atleta difenderà i colori del team nel Civ.