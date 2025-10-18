Motori. Domani è festa grande al Chiusdino Motocross Park. Oltre al campionato toscano tante altre belle iniziative

Una grande festa del motocross: ha assunto questa fisionomia la penultima prova del campionato toscano della specialità, in programma domani al Chiusdino Motocross Park. L’attenta e appassionata gestione di Marco Anselmi e Alessandro Colonna dà dunque i suoi frutti: in programma non c’è solo l’attesissima competizione, che potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione di alcuni titoli, ma anche attività promozionali e sociali. Si parte con il corso ‘Primi Passi’, in programma oggi e riservato ai bambini da 5-6 anni in su, che possono avere un primo approccio con le minimoto da cross, in un ambiente protetto e guidati da tecnici qualificati della Federmoto. Poi, in serata, appuntamento con l’ormai tradizionale ‘giro-pizza’, specialità dei bravi addetti alla cucina dell’impianto e punto di ritrovo per piloti, team e appassionati. La pista sarà aperta già oggi per gli allenamenti riservati ai soli iscritti alla gara, il che consentirà di avere anticipazioni sui valori in campo. La competizione comprende anche una prova del campionato umbro e, altro motivo di richiamo, del Trofeo Centroitalia femminile, che vedrà al cancello di partenza alcune tra le migliori interpreti della specialità a livello nazionale. Il numero degli iscritti supera già abbondantemente le cento unità, distribuite nelle varie classi e categorie: si parte dalle ‘piccole’ 65 e 85, riservate ai bambini, a partire dagli 8 anni; si passa per la 125, cilindrata che da sempre attira l’attenzione, anche come trampolino di lancio dei giovani, per giungere alla MX2 e alla MX1, la top class per potenza e prestazioni; spazio anche per gli over 40 e gli amatori. Proprio per confermare il carattere festoso e promozionale dell’evento, gli organizzatori hanno previsto l’ingresso gratuito per il pubblico.

Diego Mancuso