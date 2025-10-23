Motori. Finale in agrodolce per il ventenne pilota Pietro Scardina. Super prestazione in Germania ma resta vicecampione

Finale di stagione agrodolce per Pietro Scardina (nella foto). Il ventenne pilota senese di enduro si conferma autentico fuoriclasse della specialità ma, nonostante una maiuscola prestazione nell’ultimo gran premio del 2025, in Germania, riesce solo a confermare il titolo di vicecampione del mondo della categoria Youth, riservata agli under 21, già conquistato nel 2024. Sul difficile terreno di Zschopau, in Sassonia, il pilota della Fantic è stato veramente irresistibile: si è imposto in entrambe le giornate di gara del suo raggruppamento e ha ottenuto il terzo tempo assoluto in una delle prove speciali del sabato.

Ma la doppietta messa a segno non gli ha consentito di sopravanzare il francese Romain Dagna che, per soli sei punti, ha potuto agguantare il titolo iridato. Purtroppo sulla classifica finale di Scardina pesano i punti persi nella difficile trasferta di inizio agosto, in Galles, dove dovette fare i conti con un problema meccanico, sofferto fin dalla prima prova speciale, che gli fece perdere minuti preziosi; nella seconda giornata fu una penalizzazione a rallentarlo. "Ci abbiamo provato, c’è mancato poco – ha commentato Pietro sui social – ma non è bastato: ringrazio chi continua a credere in me e soprattutto ringrazio il mio team per il lavoro fatto quest’anno". Anche la Fantic, che mette a disposizione di Pietro una XE 125 ufficiale, nella struttura del manager Antonio Specia, ha avuto parole di grande soddisfazione per il risultato ottenuto, al pari della Federmoto, che lo ha incluso nel progetto ‘Talenti azzurri’. L’argento mondiale di Pietro fa il paio con il secondo posti ottenuto nel campionato italiano, classe 125, che si è disputato sull’arco di cinque prove, da marzo a luglio; in compenso Scardina ha contribuito al successo di squadra del team Fantic.

Diego Mancuso