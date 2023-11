Motori. Galli inarrestabile nel circuito dedicato a Simoncelli . A Misano seconda vittoria in quattro gare

Il team di Nonantola G_Motorsport chiude l’annata 2023 nuovamente sul gradino più alto del podio, grazie alla splendida prestazione messa a segno da Francesco Galli in gara 2 sul circuito di Misano Adriatico dedicato a Marco Simoncelli. Il portacolori della scuderia modenese ha condotto una gara 1 senza prendere rischi con riscontri cronometrici che hanno portato al terzo gradino del podio, mentre in gara 2 Galli si è perentoriamente imposto nella sfida che ha concluso il campionato Zinox F2000 Formula Trophy, cogliendo la seconda affermazione nelle ultime quattro gare di campionato. Un segnale importante ed incoraggiante per il futuro che evidenzia la grande crescita complessiva del team nonantolano, come testimoniato anche dal positivo settimo posto ottenuto dall’esperto Enzo Stentella, alla sua seconda apparizione con la scuderia diretta da Andrea Giannetta. Grazie a due primi posti e sei piazzamenti sul podio ottenuti nella seconda parte di campionato da Francesco Galli, il team G Motorsport ha potuto così concludere al quarto posto in classifica, concludendo la stagione da protagonisti e con la speranza di puntare al podio il prossimo anno. "Siamo davvero soddisfatti per aver concluso sul gradino più alto del podio la stagione - ha raccontato Andrea Giannetta direttore sportivo della scuderia modenese - abbiamo trovato avversari di alto livello e per noi si è trattato della prima esperienza in questo campionato, ma siamo riusciti a crescere in maniera esponenziale cogliendo alla fine due successi nelle ultime quattro gare. Tutto questo ci dà la spinta per guardare al prossimo anno con ancora maggiore fiducia ed entusiasmo. Ringrazio i nostri piloti Francesco ed Enzo, tutto lo staff del team che ha svolto un lavoro incredibile, i nostri partner per il prezioso supporto ed in particolare Team Green Power Solar, Azeta Meccanica di Precisione ed Ettore Ghisellini Business Development. Il futuro ci appartiene!"

Giampaolo Grimaldi