Motori: grande ritorno d’immagine per il territorio lunigianese. La Selva di Filetto paradiso dell’Enduro

Nel fine settimana la suggestiva Selva di Filetto si è riempita di appassionati per la conclusione del Campionato Toscano di Enduro, organizzato dal Motoclub Altalunigiana con partenza e arrivo proprio nella Selva. Tutto è stato organizzato e seguito con passione dal Motoclub Altalungiana, guidato da Massimo Vietina. Ha saputo mettere in piedi una manifestazione di altissimo livello, che ha richiamato più di 300 partecipanti che in questi giorni hanno soggiornato con le loro famiglie nel Comune di Villafranca.

Nel corso degli anni il MotoClub Alta Lunigiana si è sempre speso per realizzare gare e manifestazioni sportive di Motocross ed Enduro, attirando sul nostro territorio migliaia di appassionati delle due ruote e non solo. Il gruppo è nato nel 1986, non si è mai fermato e ha in programma molti eventi e sorprese anche per il futuro. La gara, con partenza nella Selva di Filetto, si è sviluppata per vari chilometri tra i comuni di Bagnone e Villafranca, con prove speciali nelle frazioni. L’organizzazione dell’evento ha visto impegnato in prima persona, per mesi, tutto lo staff del Motoclub Altalunigiana, che ha pulito vari percorsi nei boschi, per migliorare la qualità della gara.

A Filetto sono arrivati circa 300 enduristi provenienti da tutta Italia per partecipare alla gara, con loro le famiglie, appassionati e staff tecnici, che si sono ritrovati in Lunigiana nel fine settimana. Il campionato di Enduro è iniziato con una prova speciale, poi la gara vera e propria e infine le premiazioni. La tappa di Villafranca in Lunigiana ha offerto spettacolo, competitività e sorprese, mantenendo alto il livello di adrenalina per tutti i partecipanti e gli spettatori.

"Per Villafranca è stata una domenica ricca – ha detto il sindaco Filippo Bellesi –, per la giornata dedicata alle danze orientali al Palazzetto dello sport e il campionato di enduro. Entrambi gli eventi hanno portato sul nostro territorio molte persone. Ringraziamo il Motoclub Altalunigiana che da anni si occupa di organizzare eventi sportivi molto partecipati, che ben si inseriscono sul nostro territorio, loro si impegnano molto e pulendo sentieri e boschi, rendono anche un servizio a tutela dell’ambiente". Monica Leoncini