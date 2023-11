Motori. I segreti delle Ferrari a otto cilindri

Appuntamento straordinario questa sera per gli appassionati di automobilismo: il Chc (Collectors Historic Carclub) di Cesena organizza presso la propria sede (in via Fossalta 2647, nella zona industriale di Pievesestina) un interessante incontro sul mondo delle quattro ruote sul tema: ‘Ferrari - Le stradali 8 cilindri’.

Relatore della serata sarà l’avvocato Paolo Penni, grande cultore e conoscitore del marchio Ferrari, che racconterà storie e aneddoti del mondo delle mitiche ‘rosse’, con particolare riguardo a quelle destinate all’impiego su strada con motori a otto cilindri. L’inizio della serata, aperta a tutti coloro che sono interessati all’argomento, è previsto alle 21.15. L’ingresso è libero.