Motori, il giovane protagonista campione dell’Italian Rookies GP. Il baby Simoni vola sulle due ruote

Giovani talenti crescono, anche a bordo delle due ruote. Per saperne di più, basta chiedere a Tommaso Simoni, classe 2012, che qualche settimana fa ha conquistato il titolo inaugurale dell’Italian Rookies GP, la nuova competizione ideata da Bucci Moto per valorizzare i futuri talenti del motociclismo. Il giovanissimo pistoiese ha chiuso la stagione con 195 punti, al termine di un campionato combattuto che ha toccato i circuiti di Varano (teatro anche delle due prove conclusive), Cremona, Modena e Cervesina. Pur avendo centrato una sola vittoria, in Gara 2 a Cremona, Simoni si è distinto per la costanza dei risultati, accumulando piazzamenti preziosi che gli hanno permesso di battere per soli due punti Mattia Ciampalini e di staccare di ventuno lunghezze Yuri Bertini, terzo in classifica generale. "Sono felicissimo - aveva detto Tommaso dopo la vittoria -, è stata una stagione dura, con tanti avversari forti e mi sono divertito tantissimo. Il momento più emozionante? La vittoria a Cremona. Non sono mancati i momenti difficili, ma grazie al sostegno della mia famiglia sono riuscito a coronare questo sogno". L’Italian Rookies GP rappresenta una scommessa vinta da Claudio Bucci, manager e fondatore del team Bucci Moto, già protagonista nel CIV PreMoto3 con due titoli a squadre consecutivi. Il campionato è riservato a piloti under 13, tutti in sella a moto Honda Talent 250 con assetto standard e gomme Pirelli da 17 pollici, per garantire massima equità e mettere in luce soltanto il talento e le capacità dei giovani concorrenti. Oggi Tommaso continua ad allenarsi al Geko di Montemurlo, struttura di proprietà della famiglia di Lorenzo Dalla Porta, campione del mondo Moto3 2019, per prepararsi alle prossime sfide in vista del 2026.