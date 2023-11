Motori. Il pilota Croccolino si piazza quinto nel Gran Turismo

Sulla pista di Imola, si è concluso il Campionato Italiano Gran Turismo, competizione del motorsport al top nelle gare delle auto a ruote coperte. Le vetture gran turismo di case automobilistiche come Lamborghini, Ferrari, Porsche, Audi, Bmw, Mercedes ed Honda, si sono date battaglia per tutta la stagione in gare sprint ed endurance. A combattere nelle gare sprint c’era anche un giovane pilota senese, Filippo Croccolino (nella foto) classe 2004, che alla guida di una Porsche 911 GT Cup ha terminato il campionato in quinta posizione, alla sua prima apparizione in questa categoria. Filippo ha cominciato a macinare chilometri già dall’età di 4 anni, iniziando l’attività agonistica all’ottavo anno di età, gareggiando in campionati di gokart a livello nazionale ed internazionale sempre con buoni risultati tra cui una vittoria della Coppa Italia oltre ad un terzo posto in una finale Mondiale. Il passaggio alle auto è avvenuto all’età di 17 anni con la partecipazione al campionato Mitjet Italia alla guida di un prototipo motorizzato Renault, un’ auto da 230 cavalli per 750 chili di peso. Nella sua prima apparizione in questo campionato ha vinto la categoria Junior oltre ad aver conquistato il quarto posto nella classifica assoluta. E’ storia di questi giorni la fine del campionato Gran Turismo alla guida della Porsche GT Cup in attesa della prossima avventura nel 2024 che potrebbe anche vederlo alla guida di una vettura del cavallino rampante, una Ferrari 488 con la quale ha già effettuato un test sul tracciato del Mugello con ottimi riscontri cronometrici.