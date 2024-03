Motori, la curiosità. Il pilota Ferrari Oliver Bearman alla ricerca di un... giradisco

Una decina di giorni fa il modenese Francesco Bastiglia (nella foto a destra con Oliver Bearman, pilota Ferrari che sostitusce Sainz) è nel suo negozio dj groove point, meta di tanti appassionati di musica di città e provincia. In mattinata riceve una telefonata. "Era una ragazza con l’accento spagnolo – racconta Francesco – che mi chiedeva se avevamo dei giradischi, confermo di averne diversi modelli". Qualche ora più tardi la preannunciata visita si materializzata: "È entrato questo ragazzo molto alto insieme a due amiche. Quando si è avvicinato ho riconosciuto Oliver che mi ha stretto la mano presentandosi in inglese, parlava molto velocemente. L’ho accompagnato fra gli scaffali e mentre curiosava mi ha raccontato della sua passione per tanti generi musicali, del fatto che volesse un giradischi per ascoltare i classici ellepi. Ha postato in una storia la sua visita e di colpo anche i nostri followers sono aumentati". Francesco e il suo socio Davide Sgarbi sono poi finiti su un video postato da Oliver sul suo canale Youtube, dove lo stesso pilota gira in auto per la città.