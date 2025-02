Motori. Motocross, prima tappa del campionato regionale

Il crossodromo Santa Barbara di San Miniato ospiterà domani la prima tappa del Campionato regionale Toscano e Umbro di Motocross 2025. Le attività inizieranno alle ore 8 con le prove libere, mentre le gare ufficiali prenderanno il via alle ore 10 con le prime manche. Cruciali per la classifica saranno le seconde manche in programma intorno dalle ore 14 seguite poi dalle premiazioni. L’organizzazione sarà affidata al Moto club Pellicorse e guidato dal presidente Giorgio Sardi, che si sta preparando ad accogliere pubblico e atleti in una giornata ad alta intensità agonistica. In pista si sfideranno piloti di diverse classi, dalla MX1 Rider Expert alla MX2 Rider Expert, passando per 125 Junior, 125 Senior, Challenge, WMX, Veteran, 85 Senior e Junior, fino ai 65 Cadetti e Debuttanti per un’occasione importante in cui molti giovani talenti puntano a mettersi in luce e a compiere il salto di qualità nelle successive tappe del campionato. I padroni di casa avranno quindi l’opportunità di brillare davanti al proprio pubblico, determinati a dare il massimo per un risultato di prestigio. Il costo d’ingresso sarà di soli 5 euro per un prezzo simbolico pensato per rendere l’evento accessibile a tutti.