Motori. Nicola Tagliapietra fa la voce grossa nel Trofeo Hankook

Da Sarteano, alla vittoria del Campionato BMW M2 CS Racing Cup Italy Trofeo Hankook. In breve questo è il riassunto della stagione 2023 di Nicola Tagliapietra (nella foto) che dopo diversi decenni di inattività (è stato un pilota di spessore nei rally) si è rimesso tuta e casco a inizio anno, ‘debuttando’ in pista nel monomarca della casa bavarese. La stagione si è conclusa domenica 29 ottobre, ma Tagliapietra aveva chiuso il discorso titolo già in gara 1 di sabato, imponendosi sui diretti rivali. Appagato, ma non troppo, della conquista del Trofeo Hankook 2023, Tagliapietra si è ripetuto anche nella gara della domenica. Una doppietta cercata e un titolo in tasca, del resto questo era l’obiettivo che si era prefissato a inizio stagione, centrandolo al primo tentativo. Adesso è il momento di festeggiare e pensare al prossimo anno. "Questo è quello che mi ero prefissato a inizio anno – ha detto -.Devo ringraziare il Team Pinetti per il supporto, Gustavo Sandrucci per i preziosi consigli e i miei sponsor".