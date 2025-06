Motori. Rally di Reggello-Incisa e Figline. Signor e Michi dominano la gara

Dominio incontrastato per il trevigiano Marco Signor, su una Toyota Gr Yaris Rally2, al 17° Rally di Reggello-Incisa e Figline Valdarno. Quarto atto della Coppa Rally di zona 7, appuntamento proposto da Reggello Motor Sport, in collaborazione con l’Automobile Club Firenze. La classifica della gara è stata presa subito in consegna dal pilota Marco Signor campione d’Italia in carica ‘promozione’, affiancato dal pistoiese Daniele Michi. Al secondo posto si è piazzato con merito il pisano di Pomarance Carlo Alberto Senigagliesi, assecondato da Marco Lupi, su una Skoda Fabia Rs. Terzo il pavese Flavio Brega, su Fabia Rs, affiancato dal pluridecorato copilota lucchese Sauro Farnocchia.

Quarto posto ottenuto dal capoclassifica di Campionato Giacomo Vargiu, con la Skoda Fabia Evo, il quale ha avuto ragione dell’inossidabile pistoiese Stefano Bizzarri, in coppia con Luisa Lanera, anche loro su Skoda. Sesta posizione finale per il valdinievolino Fabio Pinelli, con la Hyundai i20 Rally2 e con Caturegli al fianco. Molto bene il fiorentino Leonardo Santoni, con Scarpelli alle note (Skoda) che chiude settimo. Ottava piazza per Luca Artino e Leonardo Matteoni, Skoda Fabia Rs, dopo una bella rimonta. Frizzante la sfida tra le due ruote motrici, con il lucchese Claudio Fanucchi protagonista assoluto con al fianco Olivi. Sfortunati il pisano Lorenzo Sardelli per una foratura con notevole perdita di tempo e il fiorentino Tommaso Ciuffi, al debutto con una Clio Rally3, che non ha potuto esprimersi ritirandosi già sulla prima prova speciale per una ‘toccata’.

Spazio anche alla gara storica, con la ‘Coppa Città dell’Olio’, andata a Teneggi-Manocchi, con una Porsche 911 Carrera.

Francesco Querusti