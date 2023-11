Motori. Rally di Scandicci. Competizione al via

Rombano i motori, oggi al via il rally di Scandicci. Favorito d’obbligo, tra i 59 iscritti, il milanese Mauro Miele, Campione del mondo "Master" del 2022, ma attenzione al rientrante Bizzarri, a Fiore, Cavalieri e Mazzocchi. Proposta da Reggello Motorsport, la competizione ha segnalato un notevole interesse con 10 iscritti in più rispetto all’edizione rinviata. Partenza del primo concorrente da via del Parlamento Europeo a Scandicci, oggi alle 15,30. Arrivo gara e premiazione, stesso posto domani alle 18.