Motori. Rally Scandicci. La nuova data

Il 1° Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini ha trovato una nuova data di svolgimento, individuata per il 25 e 26 novembre. La conferma è arrivata dalla Federazione Aci Sport.

Immediatamente dopo l’annullamento della gara sabato a seguito dell’allerta meteorologica, Reggello Motor Sport si è subito attivata presso gli organi Federali per capire se vi fosse la possibilità di inserire la competizione ancora nel calendario 2023.

Tale data è stata dunque individuata per l’ultimo week-end di novembre, le iscrizioni sono quindi aperte e chiuderanno lunedì 20 novembre.

Reggello Motor Sport comunica che per coloro che si erano iscritti rimarrà valida l’iscrizione già in essere mentre chi volesse partecipare e non aveva aderito, può farlo dunque dalla giornata odierna.

Reggello Motor Sport ringrazia la Federazione Aci Sport per il sostegno ricevuto, ringrazia anche le amministrazioni comunali coinvolte dall’evento per la vicinanza, gli sponsor e partner, auspicando di rivedere tutti coloro che si erano iscritti per l’ultimo fine settimana di novembre.