Motori. ‘Rombi di Romagna’ a Forlimpopoli

Sarà la terza edizione di ‘Rombi di Romagna’, la manifestazione dedicata alle attività agonistiche professionistiche e amatoriali su 2 e 4 ruote, ad aprire il calendario di eventi per le celebrazioni natalizie a Forlimpopoli. ‘Rombi di Romagna’ è organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli e l’appuntamento è per questo fine settimana, sia domani che domenica, nella centralissima piazza Garibaldi ai piedi della rocca albornoziana. Sono invitati a partecipare tutti i team romagnoli – dai più importanti a quelli più piccoli – impegnati in gare sia professionistiche che amatoriali, di ogni categoria e con qualsiasi veicolo, team che nella città artusiana avranno quindi l’occasione di farsi conoscere e di promuovere le proprie iniziative.

La manifestazione avrà un’anteprima nella serata di oggi, alle ore 21 alla Chiesa dei Servi nel complesso di Casa Artusi, dove si svolgerà un incontro con Paolo Simoncelli, padre dell’indimenticabile campione di motociclismo Marco. L’ingresso all’incontro e a tutta la manifestazione è gratuito. Per informazioni e prenotazioni, whatsapp al 347. 0862323 o mail a forlimpopoli@ scuderiaferrari.club.

Matteo Bondi