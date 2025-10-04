Motori. Spettacolo al circuito ‘Ferrari’ di Imola. Protagonista il pilota senese Croccolino che è salito per ben due volte sul podio

Gare spettacolari sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il pilota senese Filippo Croccolino (nella foto), che partecipa al Campionato Italiano Gran Turismo con la Ferrari 296 GT Challenge in coppia con il compagno Lorenzo Pegoraro, è salito per ben due volte sul podio, conquistando un primo ed un terzo posto.

I presupposti erano nell’aria già dalle prove libere. Le prestazioni del binomio ferrarista hanno restituito sensazioni e crono di buon livello. Il trend è andato sempre più migliorando anche se le qualifiche per gara 1 del sabato, con un sesto posto assoluto, non sembravano così soddisfacenti come quelle per la gara 2 di domenica.

La gara del sabato è stata caratterizzata da alcune interruzioni con safety car e dopo quasi un’ora Filippo è transitato in prima posizione assoluta con l’esultanza di tutto il muretto box al passaggio della Ferrari 296 sulla linea del traguardo a sottolineare la bella ed esaltante prestazione del pilota senese. La gara della domenica, malgrado la partenza dalla terza casella, risultava sicuramente più difficile dovendo scontare nel cambio pilota, anche una penalità di 15 secondi dovuta alla vittoria del giorno precedente. Ma il weekend era di quelli particolarmente ispirati e al termine la Ferrari 296 condotta da Filippo si distingueva per un ottimo terzo posto. Con i punti conquistati nel weekend imolese Filippo ha riaperto il campionato e nell’ultima gara in programma a fine ottobre in quello che viene definito il tempio della velocità, il circuito di Monza, potrà lottare per la conquista del titolo di Campione italiano.