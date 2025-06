Motori. Successi in campo agonistico per il Vespa club Valdelsa. Valerio Ricceri vince la Supercoppa Italiana di Gimkana

Successi in campo agonistico per il Vespa club Valdelsa. L’impresa più eclatante nel recente periodo porta il nome di Valerio Ricceri (nella foto), specialista della regolarità e vincitore, negli anni, di numerosi campionati. In questa occasione Ricceri ha conquistato la Supercoppa Italiana 2025 di Gimkana, categoria Large, andata in scena ad Artena (Roma), suggestiva cittadina arroccata sui monti Lepini. Il pilota valdelsano ha avuto la meglio su una rosa di veri e propri fuoriclasse della disciplina, imponendosi con autorità sugli accreditati rivali. Un’altra tappa rilevante, Pontedera. In questo percorso estivo i piloti hanno partecipato a una tappa proprio nella culla del modello a due ruote brevettato nel 1946. Nell’occasione Mauro Boschi e Valter Innocenti Minuti hanno brillato salendo sul podio nel Trofeo Motoraid Toscano. Spirito sportivo, cultura del viaggio e senso di comunità, gli ingredienti alla base dell’impegno del team con sede a Poggibonsi in via Salceto. I risultati, si spiega dal quartier generale inaugurato dodici mesi fa, sono il simbolo di crescita e di maturità e il frutto di un impegno costante. Non solo competizioni. Il club si distingue anche per una vivace attività turistica e aggregativa. in virtù di partecipazioni a raduni di un certo richiiamo, a Greve in Chianti, Capoliveri e Arezzo, portando in alto i colori del club in contesti di amicizia, scoperta del territorio e passione per la Vespa. Inoltre a Casole d’Elsa i vespisti valdelsani sono stati ospitati dalla Contrada di Rivellino dai colori rosso e nero. In un’atmosfera intrisa di tradizione, cultura e buona cucina, l’incontro ha rappresentato un momento di vera condivisione, tra spirito contradaiolo e passione per le due ruote, con un’accoglienza da parte di Rivellino che ha pienamente soddisfatto i piloti.