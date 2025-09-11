Motori. Tosi cerca l’ennesima vittoria. Movisport gioisce in Paraguay

Gianluca Tosi si prepara a un fine settimana cruciale: il pilota reggiano, portacolori di Movisport, è pronto a festeggiare il titolo di Zona 6 e a inseguire il tris di successi stagionali, dopo le affermazioni all’Appennino Reggiano e a Salsomaggiore Terme. Affiancato da Alessandro Del Barba, attualmente in vetta alla classifica della Coppa Rally di Zona 6, Tosi prenderà parte al 32° Rally Alto Appennino Bolognese, in programma sabato e domenica a Castiglione dei Pepoli (Bologna), che torna a disputarsi dopo sei anni di assenza. Una gara che la coppia aveva affrontato una sola volta, nel 1999, conquistando la vittoria di classe N3 con una Renault Clio RS.

L’edizione 2025, però, avrà un sapore tutto diverso: l’obiettivo è chiudere i conti per il titolo e garantirsi l’accesso alla finale unica nazionale, in programma a Messina nel mese di novembre. Nel frattempo, si è svolta la decima prova del Campionato del Mondo Rally, correndo in Paraguay, new-entry del circuito, ed è arrivata una nuova gioia per Movisport. Corsa nel dipartimento di Itapúa, la gara sudamericana ha visto Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, sulla Skoda Fabia RS Rally2 della Tok Sport farla da protagonisti, chiudendola in terza posizione di categoria WRC-2 e noni nell’assoluta. Per loro si è trattato del secondo risultato utile stagionale in un campionato quest’anno avaro di soddisfazioni.

La gara ha avuto momenti esaltanti, per la coppia di Movisport, ma anche momenti di apprensione, come nella tappa del sabato quanto ha perso la leadership di categoria a causa di una foratura che gli ha fatto perdere circa due minuti. L’esito della trasferta è stato comunque assai positivo considerando tutte le incognite di una gara nuova oltre che alle disavventure sopra descritte.

Cesare Corbelli