Motori. Ultimate Cup, Barbolini secondo: "Peccato i tanti piccoli problemi»

Trasferta dolce - amara nell’ultimo appuntamento dell’Ultimate Cup Series al Paul Richard per il pilota sassolese Edoardo Barbolini, che ha ottenuto un secondo posto nella gara sprint del venerdi in notturna a bordo della Ferrari 488 Challenge EVO. Il driver modenese si è messo in luce anche nella gara endurance del sabato, in equipaggio con il compagno di team Francesco Atzori, concludendo il proprio turno di guida in testa, successivamente vanificato per un problema elettrico e tramutatosi in un terzo posto di categoria. Grazie ad i punti acquisiti nella trasferta francese, Edoardo Barbolini ha terminato la stagione al secondo posto nella categoria Sprint GT Touring – UGT3B del campionato europeo Ultimate Cup Series."Siamo molto cresciuti quest’anno – ha commentato Edoardo Barbolini –, ho aumentato tantissimo la mia performance non solo sotto l’aspetto velocistico, però purtroppo tanti piccoli eventi nel corso della stagione non mi hanno permesso di difendere il titolo. Problematiche tecniche della macchina, scelta di gestione delle gomme o strategie che purtroppo mi hanno un po’ condizionato e messo in condizioni difficili per cercare di difendere al meglio il titolo. Ringrazio la mia famiglia, gli sponsor, la scuderia e Francesco Atzori per questa stagione, in attesa di scegliere per il 2024 il programma più idoneo". Sfortunata trasferta vicentina al Rally di Schio per il pilota di Montefiorino Giacomo Guglielmini. All’ultimo appuntamento della serie International Rally Cup 2023 il giovane driver modenese ha commesso un errore che l’ha privato anzitempo di battagliare per il primato di classe. "C’è amarezza – ha spiegato Giacomo Guglielmini – ma anche consapevolezza di aver accresciuto esperienza nonostante un po di sfortuna. Non mi aspettavo di essere competitivo già dalla prima gara. Ringrazio Autoflavia di Savignano, G.F.Racing, la mia famiglia e gli sponsor".

Giampaolo Grimaldi