Motori. Weekend monzese con bottino pieno per Croccolino

Weekend monzese con bottino pieno per Filippo Croccolino (nella foto). Prima la conquista della pole position e poi il giusto coronamento della vittoria in gara, ennesima impresa in ambito tricolore per il giovane e già affermato pilota senese. Nella prestigiosa cornice dell’autodromo di Monza, si è svolta la seconda prova del Campionato Italiano Endurance, competizione di tre ore resa ancora più difficile dal caldo infernale del periodo. Un fattore avverso che di sicuro non ha risparmiato alcuno dei quotati concorrenti. Nel "tempio della velocità", nelle qualifiche del sabato Filippo Croccolino, al volante della Ferrari 296 "Decima", ha portato a casa la pole praticamente a tempo scaduto. Una battaglia al fulmicotone che si è risolta sulla linea del traguardo quando proprio il pilota senese è transitato a fine sessione entusiasmando tutti per l’ottimo risultato conseguito in pista. Il trend positivo è proseguito inoltre durante la lunga ed estenuante sfida sulla distanza delle tre ore che si è svolta all’indomani sullo stesso rilevante tracciato automobilistico. L’equipaggio della Ferrari 296 "Decima" è stato praticamente impeccabile. Una gara condotta con intelligenza strategica e grande costanza: Filippo Croccolino ha potuto così approfittare anche delle fasi di neutralizzazione per scalare la classifica assoluta. Neanche gli aspetti climatici negativi e i numerosi colpi di scena hanno potuto mettere in discussione il bel successo finale della Ferrari 296 ‘Decima’, pilotata dal senese Filippo Croccolino. Adesso la preparazione per l’ottimo Croccolino prosegue in previsione del prossimo appuntamento, in calendario dall’11 al 13 luglio al Mugello.