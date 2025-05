Motto Viareggio conquista il primo scudetto nella ginnastica ritmica

Mancava solo lo scudetto della ginnastica ritmica nel glorioso palmares della società Motto di Viareggio. Dopo i secondi posti degli scorsi anni, le farfalle viareggine sono finalmente riuscite a salire sul tetto d’Italia e ad aggiudicarsi con pieno merito il titolo di campionesse nazionali della ginnastica ritmica. Un successo strepitoso e maturato grazie a un lavoro meticoloso dello staff tecnico non solo di quest’anno, ma anche delle stagioni precedenti. Il giusto corollario ai tanti sacrifici che le ragazze hanno fatto per arrivare a questi livelli. Per la società viareggina è il primo scudetto della sua storia, scucito, per così dire, dalle magli di Fabriano, che aveva vinto gli ultimi otto campionati di serie A1 e che quest’anno si è dovuto accontentare della medaglia d’argento.

Grazie alle farfalle viareggine e anche ai portacolori delle altre società partecipanti alle finali six, la ginnastica ritmica italiana ha regalato un vero e proprio spettacolo al Pala Gianni Asti di Torino, che ha registrato con 2.000 spettatori sugli spalti il tutto esaurito in termini di pubblico, accorso da tutta Italia per supportare le proprie beniamine. La Raffaello Motto è stata trascinata al suo primo titolo della storia dalla campionessa olimpica di Parigi 2024 Darja Varfolomeev che incanta alle clavette, insieme alle compagne di squadra Martina Bonuccelli, Ester Lena e Bianca Vignozzi, interrompendo così una scia di successi che avevano portato, Fabriano a trionfare nelle precedenti otto edizioni.

Una sfida agguerrita che ha infuocato il palazzetto e che vede la Ginnastica Fabriano della campionessa del mondo Sofia Raffaelli posizionarsi sul secondo gradino del podio, seguita dalla San Giorgio 79 Desio. Il trionfo della Motto è arrivato grazie a una superlativa prestazione di squadra con la campionessa olimpica Daria Varfolomeev che ovviamente ha fatto la differenza. Il team era composto dalla dalla capitana Chiara Puosi, Bianca Vignozzi, Martina Bonuccelli, Ester Lena, Viola Pannacci e Melissa Musacci. Le ragazze sul gradino più alto del podio hanno sventolato anche una bandiera di Burlamacco, tanto per rivendicare la loro viaregginità. Lo staff tecnico coordinato da Donatella Lazzeri era formato dalle allenatrici Francesca Cupisti, Silvia Nicolini e Chiara Vignolini. Presenti con la Nazionale senior anche le due ginnaste della Motto, Chiara Badii e Sofia Sicignano, che dopo la loro esibizione, si sono unite al tifo dei supporter viareggini arrivati fino a Torino per sostenere la Motto.

Fra i primi a complimentarsi con le farfalle viareggine l’assessore allo sport Rodolfo Salemi con un post su facebook: "Brave, Congratulazioni a tutto il team per questo trionfo meritatissimo".