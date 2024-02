Mountain bike, Mazzi trionfa. È il migliore della Toscana

di Andrea Lorentini

Un bibbienese ai vertici toscani nella specialità enduro. Si tratta di Marco Mazzi che lo scorso 4 febbraio, a Lamporecchio, ha conquistato il campionato toscano MTB Enduro Muscolare categoria M3 della Federazione Ciclistica Italiana. Un premio che Marco, 42 anni, ha ottenuto nella più grande festa del ciclismo toscano, portando sul podio anche il suo paese che lo sostiene da anni: "Per il prossimo anno l’obiettivo è riconfermare la maglia appena vinta, che mi ha dato grande soddisfazione e una grande motivazione per il futuro" ha commentato lo stesso Marco subito dopo il trionfo. Appassionato di biciclette fin da bambino, all’età di 14 anni Mazzi corona il suo sogno quando il padre gli regala la prima moto, un trial 50cc con cui arriva l’esordio in gara. A 16 anni passa al 125 cc da trial e poi, fino alla maggiore età, le gare a cui partecipa sono tante. A 18 anni con la moto da cross si posiziona al secondo posto nel Toscano Cross amatoriale.

Nel 2002 abbandona le moto per la mountain bike e dal 2004 al 2014 si dedica alle gare di Gran Fondo e Cross Country. Marco racconta così la sua passione: "Le gare di granfondo non mi davano quella adrenalina che mi dava la moto, quindi il 21 luglio 2013 feci la mia prima gara di enduro a Pieve Santo Stefano, con una bici che non era la mia: arrivai 4 assoluto e secondo di categoria M1. Da quel giorno capii che era il mio sport, cosi dal 2014 iniziai a fare solo Enduro Mtb". L’assessore alla sport Francesca Nassini e il sindaco Filippo Vagnoli commentano così l’impresa: "Un grande risultato raggiunto con passione e impegno che porta a scalare le classifiche toscane e ci offre l’occasione di ricordare quanto lo sport sia importante per una comunità. Come amministrazione ci siamo impegnati tantissimo in questi anni per migliorare da un lato le strutture sportive dedicate ai giovani e dall’altro a dare sostegno alle associazioni sportive del territorio che si impegnano ogni giorno con abnegazione, per far crescere in modo sano i nostri ragazzi e ragazze".