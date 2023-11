Mountain bike. Team settempedano vince quattro titoli nel torneo regionale

Quattro titoli regionali per il team Fast Forward di San Severino nel campionato marchigiano di enduro mountain bike. Un grosso exploit per la "scuderia" guidata dal settempedano Matteo Barigelli, il quale ha bissato il successo della passata stagione nella categoria M1, chiudendo con un terzo posto nella prova conclusiva svoltasi domenica scorsa a Fossombrone. È campione regionale anche Filippo Sordini di Cingoli, che ha vinto fra gli "Allievi" e nell’assoluta dei giovani. Nell’ultimo atto, appunto a Fossombrone, Sordini ha terminato la gara in seconda posizione, ma avendo vinto le altre tre tappe del campionato ha chiuso in testa la stagione 2023. Vittoria del titolo regionale anche per Andrea Bufalari di Porto Potenza e per Gianluca Boldrini di Matelica, rispettivamente nelle categorie EB4 e M5. Infine, da sottolineare il terzo posto di giornata – sempre a Fossombrone – conquistato nella categoria M4 da Siliano Stacchiotti, pure lui portacolori del Fast Forward. "La stagione è stata ottima - dice soddisfatto Matteo Barigelli, atleta e team manager – e ci teniamo a ringraziare gli sponsor che ci hanno sostenuto. Nel 2024 ci saranno grandi novità. Intanto godiamoci questi successi...".

m. g.