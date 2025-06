Movimento giovanile versiliese: Forte dei Marmi e Rotellistica Camaiore brillano

Movimento giovanile versiliese in evidenza. Dopo la Pumas, campione Under 17 a Seregno, nella stessa categoria ha brillato anche il Forte dei Marmi. La squadra allenata da Andrea Facchini ha chiuso al 4° posto finale. Dopo il roboante 6-0 al Trissino (Matteo Facchini 3, Giovannelli 2, Frosina) nei quarti, è arrivata, solo ai rigori la sconfitta contro la Pumas, dopo il 4-4 finale (doppio vantaggio firmato Frosina-Barsaglini e grande recupero finale con Facchini). Stessa cosa anche nella finalina contro il Sandrigo (a segno Barsaglini). "Non siamo arrivati a medaglia giusto per una inezia – dice il tecnico Facchini –. Abbiamo dimostrato di valere il titolo. Alleno ragazzi che possono crescere molto bene". Le soddisfazioni, stavolta sotto forma di medaglia di bronzo, arrivano anche dalla Under 11 con la Rotellistica Camaiore di Davide Motaran impegnata a Breganze. Superato 8-6 il Thiene ai quarti (Sciortino 3, Ceragioli 3, Nardini 2), fatale è stata la sconfitta 10-3 contro Novara (Nardini, Genovesi, Ceragioli). Nella finalina superato ai rigori il Bassano, dopo il 3-3 finale (Sciortino, Ceragioli 2). Decisivi i centri di Sciortino e Ceragioli. "Il primo merito va a Matteo Giorgi, che ha seguito i bambini per tutta la stagione, così come a Nicola Mattugini e Alessandro Bacherotti – premette Motaran –. Io li ho accompagnati in questo percorso e sono orgoglioso di loro e soprattutto dei bimbi, molti dei quali al primo anno in assoluto con i pattini ai piedi. Sono cresciuti tantissimo e sono stati fenomenali. In assoluto ho provato una delle goie più grandi della mia lunga carriera in pista". Formazione: Da Prato, Motaran, Genovesi, Sciortino, Ceragioli, Brocchini, Nardini, Vulpasin, Nardini, Bacherotti.

S. I.