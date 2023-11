Moyseysenko, Nucerito,. Miserazzi, Mingazzini e Mechi alle finali di Ostia

Il palasport di Castel Maggiore ospita la fase regionale di judo. Negli Esordienti B si mette in luce il Dojo Equipe di Fabio Fabbroni che vince, e si qualifica per le finali tricolori di Ostia, con Nasar Moyseysenko (81 chili. Jorel Nguelezo (60 chili) chiude al quinto posto. Sui tatami di Castel Maggiore il Budokan Institute seguito dai tecnici federali Gian Piero Donati, Ilenia Paoletti e Francesco Di Feliciantonio. Oltre a Lucrezia Mechi, qualificata di diritto, passano il turno Emma Miserazzi, Matteo Nucerito e Nicolò Mingazzini. Terza piazza per Davide Venturi e quinto Federico Tolomelli.