Mta ha fame di vittorie

A Misano di scena la Junior Moto GP. Ancora una volta tra i team protagonisti c’è stata la MTA Junior Team diretta da Alessandro Tonucci, ex pilota pesarese che nel 2009, nella categoria 125, oltre ad essere vicecampione europeo si è anche aggiudicato il titolo di campione italiano. Passato poi al Team Italia nel 2011 si è reso protagonista per diverse stagioni in Moto 3, fino a conquistare il podio nel 2012 nel Gran Premio di Motegi.

Un Tonucci che ora ha riposto tutte le sue energie nella conduzione di un team dalla provenienza ben presto spiegata: "La sede legale del nostro team è a Fano in Via delle Giustizia mentre io pur nascendo a Fano vivo a Mombaroccio ormai da tantissimi anni". Un team, l’Mta, che pur presenziando anche in Moto 3 ha già deciso sul da farsi in Junior Gp: "Questo categoria sarà la nostra base anche in futuro. Crediamo fortemente in questo campionato poiché fornisce l’opportunità di scoprire nuovi talenti e di fare maturare quelli del nostro team. Il nostro obbiettivo rimane quello di lanciare piloti nelle categorie superiori e di poter tornare ad ambire a una vittoria già raggiunta nelle scorse annate".

Lo sguardo è intanto proiettato verso l’immediato futuro: "Nelle prossime due gare vogliamo mantenere l’andamento di costante crescita cercando di arrivare sempre più vicino ai primi dieci posti. Quelle di Barcellona e Valencia sono due piste molto diverse tra loro ma noi dovremo esser bravi ad eccellere in entrambe. Con almeno due, tre dei nostri quattro piloti vogliamo almeno puntare alla top 10, obbiettivo che reputo alla nostra portata. Vedremo poi se potremo ambire anche a qualcosa di più".

Spazio infine all’ analisi della stagione in corso: "Il campionato del nostro pilota svizzero classe 2006 Lennox Phommara è stata negativamente influenzato da un infortunio nella Moto GP Rookies Cup di Jerez. L’inizio di stagione è stato infatti difficile ma ora è in ripresa e anche nel GP di Misano è andato bene. Se con Phommara e Leonardo Abruzzo non siamo sempre riusciti a raggiungere la top dieci con Leo Rammerstorfer, nel Gran premio di Magny-Cours, ci siamo spinti perfino al quarto posto per poi però proseguire la stagione in calando. Nelle prossime due gare vogliamo dimostrare il nostro valore. Entro un mese e mezzo delineeremo inoltre, con maggiore precisione, il nostro quartetto di piloti per la prossima stagione. Potrebbe esserci qualche rinnovo ma le richieste esterne non mancano".

Lorenzo Mazzanti