Muay thai. Argenti si aggiudica il Fighting Spirit: esordio super fra i professionisti

Esordio in grande stile, fra i professionisti, per Mattia Argenti. L’atleta pratese della Asd Warriors Sports di via Pellico si è aggiudicato la vittoria al "Fighting Spirit - New Warriors", evento dedicato alla scoperta degli atleti più promettenti nel panorama della muay thai italiana.

Il match si è svolto con regole ‘Pro’, cioè senza protezioni ad eccezione di guantoni e gomitiere, con Argenti che è riuscito a prevalere contro un forte atleta umbro. I due combattenti si sono affrontati fin da subito a viso aperto, usando pugni, calci, ginocchia e gomiti e anche lottando corpo a corpo senza risparmiarsi. Alla fine l’atleta pratese, che ha iniziato il suo percorso nella muay thai da soli tre anni ed era all’esordio fra i professionisti, ha mantenuto la calma e la concentrazione necessarie per condurre tutti i round nel punteggio e prevalere per decisione dei giudici sul suo avversario. L’ennesima, grande soddisfazione per tutto lo staff della Asd Warriors e del Team Sparta Muay Thai, capitanato dall’Istruttore Enrico Verzetti e dal suo secondo Andrea Pacinelli.