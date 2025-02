Multinazionale Modena. Sei coach da tutto il mondo

Grandi manovre in casa gialloblu. In attesa della inaugurazione del nuovo stadio Torri, futuro centro federale Federazione Baseball e Softball, il team ha ufficializzato il nuovo Main Sponsor Paganelli Pulizie Service, dopo fruttuosi anni collaborativi con Comcor Modena. Il team gialloblu ha messo a segno un colpo di mercato, con l’arrivo a Modena del pitcher coach venezuelano Daivis Burguillos, classe 1977 vanta un curriculum prestigioso: ha vestito per due anni da pitcher la maglia dei Mets New Jork con media lancio oltre le 90 miglia, giocando da professionista nel Venezuela prima in Messico dopo.

Con questa news si conclude il mercato del 2025, a meno di sorprese finali da definire dal d.s Ofelia Vitale, dopo Burguillos pitcher coach, Martinez lanciatore, Vecchi esterno, entrano nella A del manager Domenico Pisano, le giovani promesse: Martinelli lanciatore, Franceschini, Fabbri esterni, Cirilli interno, Galli utility.

Il presidente Campioli con la nuova dirigenza ha posto le fondamenta del progetto Paganelli green biennale. Con grandi investimenti verso il futuro con un parco tecnici e coach di altissimo spessore. "Lavoriamo e programmiamo molte delle nostre risorse – cosi il presidente Claudio Campioli – verso il nostro settore dei tecnici e allenatori, per maturare i nostri giovani futuri atleti della nostra serie A". Per la cronaca sono ben sei gli allenatori (da tutto il mondo) al lavoro a Modena, dalla A, alle giovanili chiamati a dare vita al nuovo modena del futuro. Due venezuelani: Daivis Burguillos, Jorghe Sosa, il dominicano Jefri Rofrano, due statunitensi: Ben Turner, Robert Rose, col cubano Ronal Duarte. Un vero ’record’ a livello nazionale, solo Modena investe tanto nel settore tecnico con coach stranieri di spessore.

Manager e coach 2025, in Serie A: Manager Pisano, coach Malagoli, Righi, Gibertini, pitcher coach Burguillos giovanili Mini Baseball: Manager Moschin, Levratti, Under 12: Manager Martinelli, Lancellotti, Rofrano, Under 15 Manager Rofrano, Robert Rose, Roversi, Under 18: Manager Ronad Duarte, Jorghe Sosa, Ben Turner. Serie C1: Ben Turner, Jorghe Sosa, Ronal Duarte. Softball Modena: dopo anni ritornano le ragazze, dai 13 ai 19 anni, guidate dal Manager Mauro Brandoli, coach De Renzi, Panizza e Selvaggi. Paganelli Pulizie Service debutta in serie A, domenica 27 Aprile a Bologna con gli Athletics, inseriti nel girone

Giorgio Antonelli