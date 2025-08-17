Musolesi a cinque cerchi. "Una freccia nel mio cuore. Dana mi dà la spinta: primo obiettivo i Mondiali»

Prima i Mondiali in Corea, nella terra dei campioni, poi l’Europeo in Polonia. Dopo un luglio sostanzialmente tranquillo, Federico Musolesi sa che dovrà affrontare un settembre denso di appuntamenti. Federico, nato a Bologna il 17 ottobre 1998, ha il doppio tesseramento, Castenaso Archery Team e Aeronautica. Nel palmares l’oro a squadre agli Europei, la partecipazione ai Giochi di Parigi, il secondo posto al Grand Prix individuale e un oro ai Giochi del Mediterraneo, nel 2022, a Orano in Algeria. In mezzo a tutto questo bailamme di risultati, Fede si è fidanzato con una collega dell’Aeronautica. Musolesi è primo aviere, ma forse Dana, avendo una medaglia olimpica, ha un grado in più. Dana è il soprannome di Daniela Mogurean, moldava di nascita, ma italiana di adozione, che ai Giochi di Parigi ha illuminato tutti nella ritmica. Dana si è ritirata dall’attività agonistica. Lei e Federico sono davvero una bella coppia.

Federico, come si sente?

"Bene, questa era una stagione particolare".

Motivo?

"Arrivava dopo i Giochi. Un po’ di rilassamento inconscio, forse, ci poteva stare. Sono stato anche in vacanza".

Dove?

"Sei giorni a Siracusa".

Questioni di cuore?

"Sempre legato a Dana. Stiamo bene insieme".

Lei però si è ritirata.

"Dall’attività agonistica. Si sta guardando attorno, per capire come indirizzare ora la sua attività".

E lei?

"Ho già ripreso a tirare. Non solo il centro federale di Cantalupa, ma anche il campo di casa, quello di Castenaso".

Quante frecce scaglia?

"Tra le 250 alle 300 al giorno".

Primo obiettivo?

"Andremo in Corea, a Gwangju, dal 3 al 13 settembre".

Poi?

"Ci saranno gli Europei, in Polonia, a Walbrzych, dal 14 al 21 settembre. Prima le prove nei boschi, poi la rassegna continentale classica".

Qual è la posizione attuale nel ranking mondiale?

"Diciamo che sono attorno alla quattordicesima posizione".

E se le diciamo Los Angeles?

"E’ chiaro che si tratta dell’obiettivo più desiderato. Ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo ancora capire quali saranno i criteri di qualificazione. E poi ci sarà un problema in più".

Quale?

"Hanno aperto al compound".

E quindi?

"Per aprire al compound, un aspetto positivo per gli specialisti di questa disciplina, hanno finito per ridurre il numero delle squadre dell’arco ricurvo. A Parigi eravamo 12 team, a Los Angeles ci sarà lo spazio solo per otto unità. Sarà ancora più difficile qualificarsi".

Qual è il suo stato d’animo?

"Resto molto fiducioso. Anche se diverse situazioni sono cambiate".

Perché?

"Sono cambiati i vertici federali, sono variati gli staff tecnici".

Più difficile?

"No, ripeto, sono assolutamente fiducioso. Ma è chiaro che dobbiamo metabolizzare metodi diversi. Anche se…".

Dica.

"Beh, un aspetto molto positivo c’è".

Quale?

"Sarò seguito da Michele Frangilli. Qualcosa di più di una leggenda. Da uno come lui c’è solo da imparare. E grazie a lui credo potrò migliorare ancora. Sicuro".