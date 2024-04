Musolesi, frecce olimpiche: "Inseguo sempre un sogno. Andare ai Giochi di Parigi"

L’oro e l’argento conquistati ad Antalya, in Turchia, non bastano. Federico Musolesi, 25 anni, continua a pensare alle Olimpiadi di Parigi 2024. In tasca non c’è ancora la qualificazione, ma il doppio podio turco – oro nella prova a squadre, seconda piazza nell’individuale – gli consente di guardare al futuro con un certo ottimismo. Dopo aver preso parte a Europei e Mondiali, Fede, che è nato a Bologna il 17 ottobre 1998, alza ancora l’asticella. Doppio tesseramento per lui, Centro Sportivo Aeronautica e Castenaso Archery Team e un cassetto – dice lui – pieno di sogni.

Musolesi, contento?

"In Turchia è andato tutto bene. Anzi, benissimo".

E adesso?

"Si tratta di mettere in fila, uno dopo l’altro, tutte le gare che sono in programma".

E si comincia da...

"Ci sarebbe un altro evento a Shanghai, sulla falsariga di quello che abbiamo affrontato in Turchia. Ma, giustamente, sono state fatte altre scelte".

E si riparte dall’Europeo.

"Appunto. Dal 4 maggio ci sarà la competizione continentale a Essen, in Germania. Ci sono i pass individuali e a squadre".

Chi va a Parigi?

"Nella prova a squadre chi vince l’oro. Anche se...".

Anche se?

"Forse potrebbe bastare qualcosa di meno. Se per esempio vincessero la Turchia o la Francia, che già sono qualificate per i Giochi, si libererebbe un altro posto".

Dopo l’Europeo?

"World Cup in Corea. Vale tanto. Anche per stabilire il nostro ranking. Potrebbe essere un’altra chance per volare a Parigi".

Ma gli impegni non saranno ancora finiti, giusto?

"A metà giugno ancora World Cup. Si tornerà in Turchia, sempre ad Antalya, dove abbiamo ottenuto ottimi risultati".

Parlava di ranking internazionale, prima.

"Appunto. Anche lì, grazie ai piazzamenti ottenuti nelle ultime uscite e l’oro a squadra nello Spring Arrows, siamo in una posizione eccellente. Balliamo tra il quarto e il quinto posto. L’unico rimpianto è un risultato, arrivato dai Giochi Asiatici, che non ci è favorevole".

Ovvero?

"Si è qualificato il Kazakistan. Sarebbe stato meglio che il pass olimpico fosse finito nelle mani di una nazione più agguerrita. Però...".

Dica.

"Chiaro, noi non ci tiriamo mai indietro".

Dove lavora?

"Mi divido tra il centro federale di Cantalupo, in provincia di Torino e l’impianto di Castenaso, dove ho realizzato una sorta di gazebo".

Ritmi di allenamento?

"Beh, più o meno tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30. Talvolta qualcosa di più. Allenamento di tiro e palestra".

Riposo?

"Una volta la settimana".

Ma lei quante frecce tira quotidianamente?

"Diciamo tra le 3 e le 400. Poi ci sono giorni in cui si lavora magari più sulla qualità e allora il numero scende. Ma parliamo comunque di 260-280 frecce".

Dica la verità.

"Sono pronto".

Non le viene mai la nausea con tutte quelle frecce?

"Mai, la nausea sicuramente no. Ci sono dei momenti in cui magari la stanchezza si fa sentire. Basta poco, però, per ritrovare la voglia di mettersi in discussione. Anche perché poi, il pensiero, cade sempre lì".

Il sogno olimpico.

"Appunto. Il sogno nel cassetto è sempre quello. Lo dico a bassa voce, magari, ma quel cassetto un filino si sta aprendo".

Con l’arco si diventa ricchi?

"Non credo. O meglio, si potrebbe realizzare qualcosa in caso di tanti successi. Io, nel frattempo, mi considero un ragazzo fortunato".

Perché?

"Perché il tiro con l’arco mi consente comunque di avere uno stipendio. Sono fortunato perché sono entrato, da qualche anno, in un gruppo sportivo militare. E far parte del centro sportivo Aeronautica è gratificante".

Qual è il suo grado?

"Nel frattempo sono diventato Primo Aviere. Dovrò affrontare il concorso per entrare in servizio permanente. Per il momento, l’intesa è di 3-4 anni".

Perdoni la domanda forse banale: deve pilotare aerei?

"No, non rientra nei miei compiti".

Servizi di contraerea?

"Nemmeno, tiro frecce. Le vado a recuperare e, una volta fatto questo, ricomincio".

L’ultima volta ci aveva detto che, da tifoso milanista, le sarebbe piaciuto andare a Milanello.

"Confermo. Non ho cambiato idea".

L’hanno chiamata?

"Per ora no. Ma sono stato al Dall’Ara. Sono rossonero, ma il Bologna lo seguo con grande attenzione".

Torniamo al Milan: Sinner l’hanno invitato a San Siro.

"Sì, ma lui è Jannik".

Lei potrebbe essere il Sinner del tiro con l’arco?

"Credo che Jannik sia unico. E che, con il suo talento, stia facendo innamorare una nazione. E portando tanta gente al tennis".

E lei?

"Beh, allora diciamo che l’altro sogno potrebbe essere quello di diventare il Sinner dell’arco. Ma sono solo all’inizio. Per diventare come Jannik bisogna davvero lavorare tanto. Ma ci provo, è chiaro".