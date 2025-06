Nando Nocelli vice allenatore della Nazionale under 18 di handball

C’è anche una tonalità d’azzurro nello staff tecnico della Macagi Cingoli, formato da Antonj Làera allenatore, Nando Nocelli suo vice con operatività pure nel Settore giovanile, Francesco Pirani preparatore atletico, Matteo Nuccelli massofisioterapista entrambi confermati. Ravviva d’azzurro il quartetto Nando Nocelli che dalla Figh ha ricevuto l’incarico di vice allenatore della Nazionale under 18 guidata da Alessandro Tarafino, coach di lunga e onorata milizia, da anni al Conversano da cui si è separato appena vinto lo scudetto dopo il doppio successo, casalingo ed esterno, contro il Merano. Mentre stava concludendo l’impegno col Conversano, Tarafino è stato sostituito da Nocelli che a Chieti ha visionato le fasi conclusive del campionato di categoria, effettuando anche la scelta degli atleti proposti al suo tecnico per la preparazione agli Europei che si disputeranno in Turchia durante l’estate del 2027. "Sono logicamente lusingato – ha sottolineato Nocelli – per essere stato appena nominato collaboratore di un maestro dell’handball qual è Tarafino. Adesso effettueremo una lunga serie di stages: il primo è in calendario per la prossima settimana in Slovenia". Nocelli, cingolano, già buon giocatore, nel 2007 ha allenato la prima squadra della Polisportiva Cingoli ottenendo la prima promozione in Serie A. A livello giovanile ha conseguito successi anche da responsabile del settore giovanile della Publiesse Chiaravalle. Gianfilippo Centanni