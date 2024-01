Nanni, Strazzari e Caboni: tre ori con direzione Parigi

Un mondo, quello paralimpico, che continua a crescere e che, nel mirino, mette i giochi paralimpici di Parigi, con il sogno di portare all’ombra delle Due Torri qualche medaglia di valore.

Così, il comitato paralimpico, come accade per il mondo dei normo, si è ritrovato nella sala intitolata alla memoria di Florio Mattei (una leggenda per il Coni) all’interno del Palazzo delle Federazioni. Un momento, con il numero uno del Cip Emilia-Romagna Melissa Milani (che è stata medaglia d’oro alle paralimpiadi di Barcellona come tecnico), l’assessora allo Sport del Comune, Roberta Li Calzi, Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della regione Emilia-Romagna e don Massimo Vacchetti, responsabile per la pastorale dello sport della Chiesa di Bologna.

Tra gli atleti più festeggiati, capaci di mettersi al collo medaglie d’oro, ecco Gabriele Nanni per la vittoria al campionato mondiale di tiro a volo PT3 in piedi mix, Viola Strazzari argento ai Deaflympics di pallacanestro e Vanessa Caboni seconda ai Deaflympics di pallavolo.

Due gli argenti con Leonardo Rigo, Zinella Scherma, campione europeo di fioretto categoria C e Diego Bruina, che abita a Castel San Pietro, secondo ai mondiali di pesca al colpo a squadre. Due anche i bronzi con Davide Longhi di Bentivoglio e il compagno di squadra Mario Passarelli per il secondo posto agli Europei di futsal.

Per le stelle alle società bronzo per la polisportiva I Bradipi circolo Dozza, mentre della palma di bronzo come tecnico viene insignito Alessandro Cocchi. Premi speciali per Magda Melandri, presidente della Zinella scherma e per la Fortitudo White Sox di baseball per ciechi, che da alcuni anni domina il campionato di baseball, grazie anche alla presenza di un azzurro del calibro di Giorgio Napoli.