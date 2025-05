Nasce la nuova Asd Tennistavolo Urbino: sport e inclusione sociale al centro

In occasione della 2ª edizione del torneo di tennistavolo di Urbino si è presentata la nuova Asd tennistavolo Urbino, una nuova associazione sportiva dilettantistica che si propone di promuovere e valorizzare la pratica del tennistavolo nel territorio urbinate e non solo, con un’attenzione particolare verso i giovani, le scuole e l’inclusione sociale. Alla presenza delle istituzioni scolastiche, dell’amministrazione Comunale, dell’Università di Urbino e del presidente del Comitato regionale Fitet Marche è stata presentata la nuova realtà sportiva, che ad oggi conta circa una quarantina di tesserati.

L’associazione è nata dalla passione condivisa di un gruppo di atleti, tecnici e appassionati del settore, con l’obiettivo di creare un ambiente dinamico e accessibile, dove sport, educazione e socialità si fondono in un’unica esperienza formativa. "Ad Urbino il tennistavolo ha una lunga tradizione, perché in passato era uno sport molto importante e molto seguito, e per questo abbiamo voluto rifondare una nuova realtà, per rendere di nuovo questo sport alla portata di tutti, divertente, educativo", dice il presidente Federico Scaramucci. La sede è presso nella palestra della Scuola Piansevero.

am.pi.