Nasce la società Judo Valdinievole. E ci sono già quasi trenta iscritti

Una nuova realtà della Valdinievole nel panorama delle arti marziali: è la neonatasocietà sportiva Judo Valdinievole. Presieduta da Marco Spinelli, cintura nera 2° Dan, si avvale dell’insegnante tecnico Ciro Vitiello, cintura nera 2° Dan, 3° livello di MGA e istruttore paralimpico FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Per la cronaca, MGA sta per Metodo Globale Autodifesa, un insieme di arti marziali adattate alla difesa personale; il 3º è il massimo livello di insegnamento. A Pistoia e in provincia, Vitiello è l’unico insegnante ad averlo: può insegnare tecniche di difesa e disarmo anche alle forze di polizia.

Il sodalizio, affiliato alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) del CONI, consta già una venticinquina di iscritti, suddivisi tra agonisti (junior e senior) e ragazzi, bambini e amatori. La sede degli allenamenti è alla palestra My Club, a Pieve a Nievole. "Non ci aspettavamo così tante iscrizioni – asserisce Spinelli – e siamo molto contenti. Tra l’altro, per offrire un servizio completo ai nostri tesserati, ci siamo avvalsi delle collaborazioni di fisioterapista e nutrizionista. Senza contare che Vitiello, essendo istruttore paralimpico abilitato all’insegnamento sportivo scolastico, potrà dirigere a breve anche un corso misto, di normodotati e diversamente abili".

"Prenderemo parte a gare regionali e nazionali – fa sapere Vitiello – oltre a studiare tecnica e Kata. Sono previste quattro sedute di allenamento settimanali per adulti e agonisti e tre per ragazzi e bambini. Per la difesa personale MGA, l’appuntamento è una volta alla settimana".

Spinelli e Vitiello sono affiancati in quest’avventura dal segretario Massimo Socci, dalla consigliera atleti Marlena Ribak, dalla consigliera sanitaria Elisabetta Tasselli e dalla tesoriera Ilaria Michelucci.

Questi sono gli atleti: Alessandro Pellegrini cintura nera 1º Dan; Alessio Biondi cintura blu; Pasquale Campestre cintura verde; Noemi Biondi cintura verde; Brando Barabesi cintura arancione; Thiago Conti cintura arancione; Francesca Vitiello cintura arancione; Michele Vitiello cintura arancione; Francesco Bizzarri cintura gialla; Argante Marangio Tusco cintura gialla; Brian Toccafondo cintura gialla; Marcello Tonini cintura gialla; Mattia Tosti cintura gialla; Angelica Buchicchio cintura bianca; Francesco Croce Francesco cintura bianca; Vasco Di Natale cintura gialla; Lorenzo Fraschetti cintura bianca; Andrea Giovanelli cintura bianca; Lorenzo Lunardi cintura bianca; Manuela Vittoria Serrapede cintura bianca; Edoardo Tosi cintura bianca; Enrico Tosi cintura bianca.

Gianluca Barni