Nata nel 1951, la sezione è poi divenuta autonoma. Nella stagione appena conclusa il secondo posto al Klaus Hengen Trophy. Ben 68 titoli, l’ultimo porta la firma di Baroncelli

Sono numeri importanti quelli che può snocciolare la sezione autonoma tennistavolo della Sg. Se la casa madre è datata 1901, il tennistavolo, o ping pong come si diceva una volta, nasce mezzo secolo dopo. In totale 74 anni di storia con la conquista di 68 titoli. Tra gli ultimi successi quelli di Manfredi Baroncelli (nella foto), nel tennistavolo paralimpico. Un talento, quello di Baroncelli, che l’ha portato a prendere parte ai Giochi paralimpici.

Nell’ultimo anno, poi, la Fortitudo ha messo in fila qualcosa come 225 tesserati, di ogni età e livello, uomine e donne. Sono 18 gli atleti che sono attivi nel mondo paralimpico (Manfredi Baroncelli, appunto, la star). E ancora 20 tavoli in quattro strutture sportive e 20 squadre che prendono parte ai vari campionati della federazione italiana tennistavolo. Una squadra, poi, ha preso parte alla Tt Intercup, torneo europeo a invito. In questa occasione la Fortitudo ha chiuso al secondo posto nel Klaus Hengen Trophy. Oltre ai campionati, da sottolineare la partecipazione a una sessantina di tornei individuali, tra Italia ed estero. Già detto del titolo di Manfredi Baroncelli (paralimpici, classe 9), c’è da sottolinea anche il terzo posto ai campionati italiani di sesta categoria.

Il consiglio direttivo della Fortitudo Tennistavolo asd è presieduto da Franco Andriani, mentre il suo vice è Mirko Zerbini. All’interno del direttivo, poi, i consiglieri Guido Castaldini, Giancarlo Bini, Davide Azzaroni, Marcello Di Meo, Andrea Melloni e Franco Pannacci.