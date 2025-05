National Villa d'Oro trionfa 3-0 su Camaiore e vola in semifinale promozione

NATIONAL VdO MODENA3UPC CAMAIORE VOLLEY0(25/17 25/15 25/21)

NATIONAL VILLA D’ORO: Andreoli 21, Dombrovski 10, Canossa 6, Ghelfi 2, Mocelli 13, Maggi 4, Plessi (L1), Martinelli, Ferrari 3, Leonelli (L2), n.e. Rossi, Benincasa, Akrabia, Bellei; all.: Mescoli.

UPC SDH CAMAIORE VOLLEY: Poli I. 5, Salvadori 4, Giovannetti 1, Mellano 3, Rau 6, Paoletti 19, De Muro (L1), Dal Pino, Garibaldi, Poli G., Riccò, n.e. Pucci, Galimberti, Farfai (L2); all.: Francesconi.

ARBITRI: Villa - Pastore.

NOTE: Durata set 24’ 23’ 27’ per un totale di 74’. National 59 su 75 (B.S. 7, Vinc. 12, Muri 9, E.P. 7), Camaiore 39 su 53 (B.S. 8, Vinc, 2, Muro 1, E.P. 8).

La National Villa d’Oro fa l’impresa, e rifilando un sonoro 3-0 all’accreditato Camaiore, vola in semifinale per la promozione in A3 contro la squadra che verrà eliminata dopo la sfida di domenica a Mirandola tra una Stadium disperata, e il quotatissimo Santa Croce.

Colpaccio anche del Volley Modena nei playoff di B1 femminile: le gialloblù passano a Volano vincendo 3-1 (25/20 23/25 25/22 25/19) la gara d’andata della semifinale, e mercoledì nel ritorno basterà vincere due set per approdare alla finalissima che vale la A2.

La giornata trionfale del volley modenese è chiusa dalla seconda finale scudetto per la Moma Anderlini, che dopo essere arrivata all’atto finale nell’Under 18 otto giorni fa, oggi gioca la finale per il tricolore anche nella categoria Under 16, che si conclude ad Agropoli (SA): le giovani di Zaccherini piazzano un doppio 3-0 nella giornata più difficile, il primo contro le venete del Torri di Quartesolo, poi replicano nella semifinale sbarazzandosi con il punteggio massimo delle romane del Tor Sapienza Volley Friends, per approdare alla finalissima dove affronteranno le altre romane del VolleyRò Casal de Pazzi, che in semifinale si è sbarazzato di Scandicci.

Riccardo Cavazzoni