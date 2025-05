Nazionale azzurra di beach soccer: sfida decisiva contro El Salvador ai Mondiali africani

Oggi alle 13 italiane (diretta tv su Rai Sport) la Nazionale azzurra di beach soccer si gioca la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali africani. La sconfitta di domenica col Brasile campione del mondo in carica ha lasciato il segno dell’amarezza ma pure la consapevolezza di esser forti e poter giocare ad armi pari anche con gli inventori della disciplina, i più forti del pianeta. Coi carioca un anno fa in finale Mondiale fu sconfitta 6-4 per l’ItalBeach “alla viareggina“. Ieri l’altro gap accorciato con sconfitta di misura 2-1. E oggi alle Seychelles la Nazionale azzurra si gioca tutto contro El Salvador (i salvadoregni domenica hanno perso ai rigori contro l’Oman: vittoria da 1 punto per gli omaniti poiché arrivata ai rigori).

"Contro il Brasile abbiamo avuto la conferma della nostra crescita continua – ha detto il c.t. Emiliano Del Duca – c’è consapevolezza della nostra forza. Quella con El Salvador è gara da dentro o fuori per qualificarsi ai quarti. Affronteremo una bella squadra con una grande organizzazione di gioco che meritava di avere più punti nel girone". Casapieri-Bertacca-Genovali-Fazzini-Remedi sono pronti!