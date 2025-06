Neagu e Ferrini trionfano al 57° Gran premio 11 Ponti di Comacchio

Neagu e Ferrini vincono a Comacchio in un pomeriggio di grande podismo, tra il centro e i caratteristici ponti per il ‘57° Gran premio 11 Ponti’, evento storico che da sempre richiama molti atleti. Una manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport di Comacchio, Uisp Ferrara, mentre l’organizzazione è stata a cura del gruppo sportivo Running Club Comacchio, insieme a numerosi sponsor. Il ritrovo di tutti i partecipanti, oltre 600 iscritti tra competitivi e non, è stato in piazza Dante Alighieri, mentre la partenza e arrivo si sono svolti in via Zappata. Nel tardo pomeriggio, invece, si è iniziato ad entrare nel vivo della giornata, con la partenza della mini-podistica sulla distanza di 1,5 km competitiva. In questo caso hanno partecipato i giovani corridori delle scuole che hanno mostrato particolare talento per questa disciplina. Al termine il via alla corsa regina la 8,5 km competitiva, che si è svolta su due giri lungo le suggestive vie del centro storico di Comacchio con il passaggio scenografico sui ‘Trepponti’, un percorso che da sempre affascina i podisti partecipanti.

In quella maschile dopo un primo giro con i favoriti tutti in gruppo, bel duello per il primato finale tra un gruppo di atleti tra cui il vicentino Marco Filippi, Angelo Marchetta, Andrei Neagu, Mattia Bergossi e Giovanni Luca Andreella. Nell’ultimo giro finale allungo decisivo di Neagu, che taglia il traguardo a braccia alzate.

Nella gara femminile, invece, bel duello tutto italiano tra le atlete Celeste Ferrini e Sara Bragante, dove ha avuto la meglio la portacolori di Atletica Avis Castel San Pietro. A seguire la cerimonia di premiazione coordinata da Laura Fogli con il sindaco del Comune di Comacchio, Pierluigi Negri, e l’assessore allo sport Emanuele Mari. Nella classifica delle società numerose partecipanti, vittoria Quadrilatero su Corriferrara, Salcus, Nord Walking, Avis Taglio di Po, Podisti Finale Emilia, Atletica Copparo. L’ordine d’arrivo dei due podi con i rispettivi tempi finali, in quello maschile vittoria per Andrei Neagu (Avis Taglio di Po) con il tempo di 27.25, precedendo Angelo Marchetta (Salcus) 28.27 e chiude il podio il vincitore della passata edizione Marco Filippi (Asd Team KM Sport) 28.41. Tra le donne prima Celeste Ferrini (Atletica Avis Castel San Pietro) 33.46, Sara Bragante (RunIt) 34.26 e terza Valentina Pelosi (Euroatletica 2002) 34.30. Una giornata di sport che ha visto anche molti camminatori che hanno potuto ammirare le bellezze del centro storico di Comacchio. Oltre a podisti e camminatori, spazio anche per gli appassionati del Nordic Walking, con un percorso di 2.500 metri a loro dedicato sempre lungo le vie del centro, a cura del gruppo MSP Italia.

Mario Tosatti