Neagu e Tarozzi trionfano al Giro delle Mura al campo scuola Lenzi

Neagu e Tarozzi dominano il ‘Giro delle Mura’. Una giornata di sport al campo scuola ‘Lenzi’, nuova sede scelta a causa dei lavori in corso all’ippodromo comunale. L’evento giunto alla cinquantunesima edizione è stato organizzato dalla Asd Doro, con la collaborazione di Uisp e Avis, patrocinato da Comune e Regione. Lo start e l’arrivo è stato, quindi, nella pista d’atletica del campo scuola ‘Lenzi’, che ha richiamato circa milletrecento podisti. I primi a partire sono state le categorie giovanili, circa cento i piccoli atleti al via, che hanno percorso le diverse distanze all’interno della pista di atletica. A seguire la partenza della competitiva sulla distanza dei 11,2 km oltre alla cammina ludico motoria e dog walk di 6 km e una Nordic Walking sulla medesima distanza della competitiva. Pochi minuti prima della partenza il saluto e i ringraziamenti delle autorità, l’assessore allo sport del Comune Francesco Carità, l’assessore alle pari opportunità Angela Travagli, che poi ha partecipato alla camminata di Nordic Walking, Eleonora Banzi presidente provinciale Uisp e il consigliere regionale Paolo Calvano, che ha corso la competitiva.

Un percorso di 11.2 km, che dopo un giro di pista è proseguito nel sottomura e mura estensi, attraverso luoghi storici della città, come il Baluardo dell’Amore e il Palazzo di Ludovico il Moro. La cronaca della gara ha visto subito dal primo km, Andrei Laurentiu Neagu che è riuscito a tenere a distanza Rudy Magagnoli e Davide Sughi, mentre tra donne Demetra Tarozzi è rimasta in testa dall’inizio fino alla fine. A seguire le premiazioni sono iniziate con il settore giovanile, con trofei e medaglie offerte da Avis comunale, presente il presidente Alessandro Cattabriga. Tre i gruppi del settore giovanile, con vittoria per l’Atletica Copparo, precedendo Atletica Bondeno e GP San Giorgio di Piano. Poi è stata la volta degli assoluti, a loro è stata consegnata una canotta azzurra firmata dal neo campione europeo di maratona Iliass Aouani e il libro umoristico podistico di Claudio Macario. Tra gli uomini primo l’italo rumeno Andrei Laurentiu Neagu (Avis Taglio di Po) con il tempo di 36.57, distanziando nell’ordine Rudy Magagnoli (Corriferrara) 38.17 e Davide Sughi (Atletica San Giorgio di Piano) 38.31. Tra le donne vittoria di Demetra Tarozzi (GP Atletica Molinella) in 45.01, precedendo Alice Cuscini (SSDRL Cinque Cerchi Budrio) 46.56 e Elenia Agnoletto (Faro Formignana) 47.25. Nell classifica dei gruppi adulti più numerosi podio con vittoria della Corriferrara, poi Quadrilatero Ferrara e SSDRL Cinque Cerchi Budrio.

Mario Tosatti