Nei 5.000 a Miravalle per gli Internazionali d'Italia di motocross

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Il motocross ha regalato un weekend da ricordare al circuito Miravalle di Montevarchi, dove si è disputata la seconda e ultima prova degli Internazionali d'Italia 2025 – EICMA Series. Con un pubblico di oltre 5.000 appassionati, un clima inizialmente rigido ma in miglioramento e gare dal livello tecnico elevatissimo, l'evento ha confermato la qualità organizzativa del Moto Club Brilli Peri, riportando alla memoria le grandi manifestazioni del passato. Fin dalle prime ore della domenica, un fiume di tifosi ha invaso l'impianto valdarnese, sfidando temperature sotto lo zero e strade ghiacciate. Il circuito rinnovato ha superato brillantemente la prova dell'affluenza, con una gestione efficiente di viabilità, parcheggi e servizi. Le tribune e le aree panoramiche erano gremite di spettatori, pronti a seguire le imprese dei migliori talenti del motocross europeo. Le condizioni del tracciato si sono rivelate impegnative: il fondo, segnato da profondi solchi lasciati dal maltempo dei giorni precedenti, ha reso la guida ancora più selettiva, esaltando la preparazione tecnica dei piloti.

Nella classe 125 Under 17, il protagonista è stato il sedicenne senese Niccolò Mannini (TM), autore di una prestazione impeccabile che gli ha permesso di conquistare la vittoria di giornata davanti all'ungherese Aaron Katona e all'italiano Filippo Mantovani (KTM). Quest'ultimo, già vincitore del primo round a Mantova, si è laureato campione degli Internazionali d'Italia 2025 della categoria. Tra i partecipanti anche il sedicenne Gabriele Napolitano (KTM), portacolori del Moto Club Brilli Peri, che ha completato entrambe le manche, sfiorando la top 20 in una competizione di altissimo livello.La MX2 ha visto il dominio del team Red Bull KTM, con il tedesco Simon Langenfelder autore di una doppietta che gli ha garantito il gradino più alto del podio. Il siciliano Andrea Adamo, suo compagno di squadra ed ex campione del mondo, ha lottato con determinazione, ma alcuni inconvenienti lo hanno rallentato. Nonostante ciò, il pilota ha conquistato il titolo degli Internazionali d'Italia della categoria per la prima volta in carriera.

A completare il podio, due giovani talenti italiani: il diciottenne fiorentino Ferruccio Zanchi (Honda), terzo, e il laziale Valerio Lata (Honda), quarto. Da segnalare la buona prova di Lorenzo Aglietti (Husqvarna), diciottenne di San Giovanni Valdarno, capace di tenere testa a una concorrenza agguerrita. Nella MX1, la categoria regina, la prima manche è andata al belga Lucas Coenen (KTM – Red Bull), mentre nella seconda a imporsi è stato lo sloveno Tim Gajser (Honda – HRC). Grazie a questa vittoria, il campione del mondo MXGP 2022 si è aggiudicato sia la classifica assoluta della giornata sia il titolo degli Internazionali 2025. Ottima prestazione per lo svedese Isak Gifting (Yamaha – JK Racing), che ha chiuso al secondo posto, dimostrando grande costanza. Il terzo gradino del podio ha visto il ritorno tra i protagonisti di Mattia Guadagnini (Ducati), ventiduenne veneto che ha vissuto due stagioni difficili ma ha mostrato segnali di rinascita con la sua nuova squadra.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con Off Road Pro Racing, ha ospitato numerosi personaggi di spicco del mondo del motocross. Tra questi, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai, il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli e il presidente del comitato toscano della FMI Alessandro Roscelli, che hanno partecipato alle premiazioni. Presenti anche grandi campioni del passato, come Tony Cairoli, che ha ricordato il suo debutto a Miravalle nel 2004 ed elogiato i miglioramenti apportati al tracciato, ora ancora più tecnico e spettacolare. Ora l’attenzione del Moto Club Brilli Peri si sposta sui prossimi appuntamenti: il 2 marzo il circuito ospiterà il Campionato Toscano, mentre il 26 e 27 aprile sarà il turno del Campionato Italiano Prestige, la massima serie del motocross tricolore.