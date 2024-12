Nel nome di Giorgio Allegri. Ravenna ricorda il capitano

Grande partecipazione di pubblico e tante emozioni hanno caratterizzato l’edizione 2024 del Trofeo Città di Ravenna, il torneo che Ravenna Pallanuoto ha dedicato, nello scorso weekend, al ricordo di Giorgio Allegri, il capitano della squadra giallorossa prematuramente scomparso quest’estate.

Una bella cornice di pubblico ha fatto da sfondo alla manifestazione, dal fischio di inizio e dal sentito minuto di silenzio con cui si è aperta nel pomeriggio di sabato scorso, fino alla chiusura di domenica con la cerimonia di premiazioni alla presenza della famiglia di Giorgio. Ad aggiudicarsi il quadrangolare svoltosi in questa due giorni nella Piscina Comunale di Ravenna è stata la Coop Parma 1964, che ha avuto la meglio per migliore differenza reti sui padroni di casa del Ravenna Pallanuoto. Al terzo posto si è piazzato la CooperNuoto Carpi, al quarto il San Giovanni Persiceto.

Alla manifestazione, organizzata grazie al sostegno di MAC Port e BCC Credito Cooperativo, è intervenuto anche Giacomo Costantini, Assessore allo Sport del Comune di Ravenna, che ha ricordato il giovane atleta scomparso prematuramente: "Ringrazio Pallanuoto Ravenna per avermi invitato a questa bellissima manifestazione dedicata a Giorgio Allegri. Ho avuto modo di conoscere personalmente la sua famiglia, che supporta con affettuosa vicinanza lo sport e dimostra di amarlo in maniera incondizionata. Lo sport è anche famiglia e ho sinceramente apprezzato i valori da loro trasmessi ai figli, valori che sono il cardine dello sport ma anche della vita, per essere proprio come Giorgio, atleta apprezzato da compagni e dirigenti anche per le qualità umane".

L’appuntamento con il Trofeo Città di Ravenna tornerà l’anno prossimo.