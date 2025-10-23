Nel penultimo atto si era aggiudicata il derby marchigiano con Federica Urgesi. Jennifer Ruggeri ko a Pula, rimonta fatale in finale. La jesina si fa riagguantare dalla ceca Struplova

Si ferma a un passo dal traguardo il sogno di Jennifer Ruggeri al 30.000$ di Santa Margherita di Pula, quinto dei sei ITF Combined organizzati da Forte Village Sports Academy. La tennista tesserata all’MTA di Jesi, numero 381 del ranking WTA, si è dovuta arrendere in finale alla ceca Julie Struplova (n. 541 WTA), con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4, al termine di una battaglia che ha visto ribaltarsi più volte l’inerzia del match.

Il primo set sembra scrivere una storia diversa. Ruggeri entra in campo con la determinazione giusta, domina gli scambi da fondo e conquista un netto 6-2. Il servizio funziona, i colpi sono precisi, e la ceca appare in difficoltà nel trovare le contromisure al tennis aggressivo dell’italiana. Ma il tennis è uno sport di equilibri fragili, e Struplova lo dimostra nel secondo parziale. La ventenne ceca alza il livello, trova più profondità nei colpi e comincia a mettere pressione sulla battuta di Ruggeri. Il 6-2 del secondo set riporta tutto in parità e accende la tensione per il set decisivo.

Il terzo parziale è una montagna russa di emozioni, con Ruggeri che cerca di ribaltare nuovamente l’inerzia. Ma questa volta dall’altra parte della rete c’è un’avversaria che ha già dimostrato di essere una specialista delle rimonte. Il set scivola via punto dopo punto, con entrambe le giocatrici che cercano il break decisivo. È la ceca a trovarlo nei momenti chiave, chiudendo 6-4 e conquistando il suo secondo titolo dell’anno.

Per Jennifer Ruggeri, allieva di Alice Savoretti, resta l’amaro in bocca per un’occasione sfumata. La marchigiana aveva superato brillantemente la semifinale contro la corregionale Federica Urgesi (#382 WTA) in un derby che aveva regalato grande spettacolo.