Nel ricordo di D’Onofrio. Sul ring con i valori di Serafino. Torna il Memorial per i giovani

Nel segno di Serafino D’Onofrio. Questo pomeriggio l’Impianto Baratti di via Irnerio ospiterà il IV Memorial di pugilato dedicato allo storico Presidente di Aics scomparso nel marzo del 2022. Da quel momento Moreno Barbi della Regis ha portato avanti l’evento affinché potesse onorarne la memoria e l’importante contributo sportivo e sociale di un uomo che ha dato tanto alla città e alla boxe in particolare. Nel solco del San Petronio del Pugilato, il Memorial Serafino D’Onofrio porta avanti la tradizione legata alla Noble Art, ospitando quest’anno anche le Fasi Regionali del Campionato Italiano Under 15 maschile e femminile.

L’evento poi fa anche parte di un progetto pilota, proposto dalla Asd Regis alla Regione Emilia-Romagna, dove il pugilato viene insegnato in una scuola media inferiore per sensibilizzare i ragazzi alla sua pratica per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e in un’associazione di pazienti Alzheimer come lavoro fisico di sostegno alle terapie convenzionali.

"Con questa manifestazione vogliamo ricordare ai giovani l’importanza dell’impegno ventennale avuto dal presidente A.I.C.S. nell’ambito del pugilato bolognese – racconta l’organizzatore Moreno Barbi – Insieme a Sergio Rosa nel 1999 fece risorgere il Santo Stefano del pugilato a Bologna dopo 16 anni di assenza. Nel 2000, contribuì al riconoscimento del pugilato femminile da parte delle istituzioni e nel 2015 insieme abbiamo fatto partire il San Petronio del Pugilato che poi è diventato il suo Memorial".

Nel corso degli anni l’evento è stata anche un’occasione di formazione, con corsi specializzati rivolti ai maestri e ai tecnici della boxe, con l’intervento anche di figure di spicco ed ex campioni del movimento, come Patrizio Oliva e altri.

"Sei stato il mio mentore, insegnandomi come muovermi per valorizzare un evento, come gestire i rapporti con la stampa, i tuoi suggerimenti sono stati preziosi, ora che devo decidere da solo, quando ho un dubbio mi chiedo cosa mi avresti consigliato, poi procedo – ricorda il maestro Barbi – Se oggi il movimento pugilistico bolognese è così vivo è anche merito suo. Abbiamo avuto un pugile alle Olimpiadi, avremo un titolo mondiale al Paladozza al prossimo novembre e le palestre sono piene. Se siamo a questo punto dobbiamo dire grazie anche a Serafino".

"Questo ormai è un appuntamento storico – scrive l’Aics in una nota – ma questa edizione assume un valore ancor più importante perché accanto ai match dei Regionali ci sarà anche un progetto pilota della durata di un anno nelle scuole. Vi aspettiamo numerosi". Accanto alla Regis il sostegno di Aics Bologna, del Comune e della Federazione Pugilistica Italiana.

Il primo gong è previsto alle ore 16, con ingresso gratuito.