Nel trofeo di Bastia Umbra 22 podi e 34 record personali. Centro Nuoto Copparo sul podio a squadre

Ultimo meeting della stagione in vasca lunga per gli atleti di categoria del Centro Nuoto Copparo, che a Bastia Umbra sono scesi in acqua a caccia di qualche pass per le finali dei campionati regionali per il 18° Trofeo ’Città di Bastia’.

In terra umbra, gli atleti copparesi, finalmente con la squadra quasi al completo, anche se ancora con qualche incerottato, hanno realizzato molti risultati di valore e i più giovani continuano nel trend di miglioramento evidenziato fino ad oggi. Il bilancio finale recita numeri di quelli che alzano il morale, infatti con 22 podi (7 ori, 9 argenti e 6 bronzi), 15 finali disputate nelle gare dei 100 metri, 34 primati personali il Centro Nuoto Copparo è salito sul terzo gradino del podio nella classifica a squadre.

Ma andiamo con ordine ed iniziamo con i 22 podi che portano il nome di Matteo Andreotti, che nella categoria ragazzi sale sul podio per ben sei volte, è d’oro nei 100 e nei 200 farfalla con primato personale nei 100 (58”65) ed è argento nei 50 farfalle e nei 50, 100 e 200sl; di Anna Maccanti che nella categoria ragazzi sale sul gradino più alto nei nei 50 dorso Personal Best a 33”73, nei 100 dorso PB a 1’09”90 e nei 200 dorso, ed è anche di bronzo nella finale dei 100 farfalla, di Morgan Ori (ragazzi) che nella finale dei 100 dorso è d’oro con il proprio personale a 1’00”51, vince anche i 200 dorso ed è d’argento nei 400sl, di Giulia Vaccari (assoluti) terza nei 50 e nei 200 dorso, di Lorenzo Benini (ragazzi 14) 2° nelle medesime gare con tanto di primato, i due centrano anche la finale dei 100 dorso dove si piazzano rispettivamente sesta e quarto.

Ottimo argento per Vittoria Zuccatelli, che nella finale dei 100 dorso ragazzi chiude con il proprio best in 1’13”67. Al terzo posto si piazzano anche Anna Zappaterra che nei 200 farfalla ferma il cronometro al tempo di best in 2 56”80 e nella finale dei 100 si piazza ottava, Matteo Ambonati (assoluti) nei 50 dorso che disputa anche la finale dei 100dorso piazzandosi 5°, Christofer Zaffoni (ragazzi 14) sempre nei 50 dorso e centra anche la finale dei 100 dove si piazza sesto, 2° infine Pietro Barboni nei 50 sl.