Nel weekend. Castellani strappa il record sui 200 u18 all’atleta di Segrate

Una corsa da record: Margherita Castellani, il talentino dell’atletica umbra ha trionfato durante il weekend nei 200 metri ai campionati italiani indoor di Ancona, battendo proprio il vecchio primato italiano under 18 di Elisa Valensin e correndo un eccellente 23.63 (il precedente era di 23.72). Dopo una batteria corsa con una facilità disarmante e chiusa migliorando il suo primato regionale e con il secondo crono nazionale under 18 di sempre (23.89), l’atleta allenata da Christopher Gandola ha impressionato per tecnica e determinazione ed è andata a chiudere con un crono notevolissimo e di caratura internazionale.

Per la ragazza dell’Arcs Cus Perugia, classe 2008, tra gli astri nascenti più splendenti nel panorama nazionale, un mirabolante 23.63 che toglie quindi quasi un decimo al primato della Valensin, e che arriva dopo 3 turni di 60 e le batterie dei 200 del mattino. Incredibile.

Giusto ricordare che all’aperto la Castellani vanta un 23.35.

Nella stessa gara, secondo posto e PB per Benedetta Dambruoso con 24.39 e bronzo per Elisa Calzolari, anche lei al PB con 24.57.

G.L.