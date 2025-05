New Rimini domina Godo con un 11-1: Perez e Gabrielli protagonisti

NEW RIMINI 11 GODO 1

GODO: Orselli ss (1/3), Tanesini (Casadio 0/1) ec (2/3), Meriggi ed (1/3), Sabbatani dh (1/2), Piumatti 1b (1/3), Gelli (Scudellari 2b) 3b (1/3), Orlandi es (0/3), Casadio r (0/3), Tamburini 2b/3b (0/2).

NEW RIMINI: Cortesi ss (2/4), Canuti 3b (0/4), Perez 1b (3/3), Baccelli r (0/2), Bonemei ed (1/3), Gabrielli es (3/3), M. Ruggeri 2b (2/4), D. Ruggeri (Staurenghi 1/1) dh (0/3), Pini ec (1/3).

Successione - Godo: 000 100 0 = 1 bv 7 e 3. New Rimini: 321 302 X = 11 bv 13 e 0

Lanciatori: Freddi (L) rl 2, bvc 5, bb 1, so 3, pgl 3; Pouye (r) rl 3, bvc 5, bb 3, so 0, pgl 4; Galli (f) rl 1, bvc 3, bb 0, so 0, pgl 1; Aiello (W) rl 6, bvc 6, bb 3, so 3, pgl 1; Tognacci (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.

Note: fuoricampo di Perez (2p. al 1°); triplo di Gabrielli; doppi di Sabbatani, Cortesi e Gabrielli.

Prova di forza di New Rimini, che non lascia spazio a Godo e chiude per ‘manifesta’ al 7° sull’11-1. Nel box, percorso netto di Perez e Gabrielli, entrambi a 3/3 e col primo anche autore del fuoricampo del primo vantaggio. E dire che la gara comincia con Godo pericoloso, ma con due in base non riesce a segnare punti al 1°. Poi, nella parte bassa, ecco la pallina sparata fuori dalle recinzioni da parte di Perez, per un 2-0 che diventa 3-0 qualche minuto più tardi. Al 2° entrano altri due punti grazie a un errore della difesa, al 3° ecco il 6-0 con la rimbalzante di Davide Ruggeri che porta a casa Gabrielli. Godo accorcia al 4°, ma i Pirati riallungano e dilagano subito con i tre punti del 9-1. Al 6°, il fatidico +10 è raggiunto da un singolo di Staurenghi. Sul monte, il vincente è un ottimo Aiello.