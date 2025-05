New Rimini sfida Modena imbattuta in un doppio incontro casalingo di Serie A

Nuovo doppio appuntamento casalingo per New Rimini, che allo Stadio dei Pirati ospita oggi il Modena, l’unica imbattuta nel girone E di questa Serie A. Un ’doubleheader’ con gara1 in programma alle 14 e gara2 alle 19, ma soprattutto una doppia sfida di grande significato, pur se arriva molto presto in stagione. Dopo il primo weekend, terminato con una vittoria e una sconfitta con la Fiorentina, New Rimini torna a pieno regime e ritrova gli squalificati Tognacci e Aiello, oltre al manager Dorian Castro. I due pitcher italiani rinforzano significativamente un monte di lancio tricolore che si è comunque ben comportato all’esordio stagionale, pur se ridotto all’osso.

Rimane out, per quanto riguarda gara2, il venezuelano Sosa, già assente con la Fiorentina per un problema alla spalla. Modena ha battuto nel primo fine settimana gli Athletics di Bologna e ha mostrato una più che discreta tenuta sul monte di lancio con Infante e Calero. Nel box, gli emiliani hanno battuto tanto soprattutto con Russo, autore di un 6/9 con ben 4 punti battuti a casa. Bene anche Scerrato (2/4) e Guevara (3/7).

Sempre allo Stadio dei Pirati, ma domani, scendono in campo per la prima volta in stagione i Torre Pedrera Falcons. La squadra tutta riminese, tornata in serie A dopo la splendida cavalcata del 2024, affronta due volte gli Athletics Bologna, con gara1 in programma alle 11 e gara2 alle 15. Tra i bolognesi occhio a De Freitas (375 di media battuta) ed Errico (333), mentre sul monte i partenti sono Nepoti e Perdomo, col primo ancora senza punti subiti e il secondo un po’ più in difficoltà nelle due partite giocate (5.40 di media pgl). Un test subito decisamente probante per il gruppo riminese.